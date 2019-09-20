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В Дагестане пресекли бунт в колонии

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Несколько осужденных пытались устроить бунт в колонии в Дагестане, сообщает пресс-служба управления ФСИН по республике.

По ее данным, зачинщиками протестов были несколько заключенных, "поддерживающих криминальную субкультуру", они пытались вовлечь других осужденных в неповиновение администрации колонии и нарушение режима.

Руководство колонии и сотрудники прокуратуры вступили с заключенными в переговоры и объяснили, что им грозит ответственность за неповиновение. Таким образом обстановку в колонии удалось стабилизировать без применения физической силы и специальных средств.

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