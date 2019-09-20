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В Сочи в конце октября на неделю ограничат движение частного транспорта

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Жителей Сочи попросили с 20 по 27 октября отказаться от использования личного транспорта в связи с проведением в городе саммита и экономического форума "Россия-Африка". Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Во время саммита частный транспорт не будут пускать на улицы, прилегающие к Олимпийскому парку. Также чиновники попросили в эти дни минимально пользоваться личными машинами в Адлерском районе.

Кроме того, в городе с 6 утра и до полуночи будет запрещен проезд грузовиков разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны по федеральным трассам. Цель ограничения - оптимизировать транспортную логистику. Под ограничение попали участок дороги А-147 от Мамайского перевала (в районе "Креста") до пропускного пункта "Адлер" на границе с Абхазией, включая ул.Виноградную и Курортный проспект, объезд Сочи на всем протяжении, развязки в микрорайоне Голубые Дали и "Адлерское кольцо", а также участок "Адлер-Веселое" со всеми развязками, включая въезды в Олимпийский парк и ул. Ленина. Большегрузам также запретят въезд в город со стороны Абхазии.

Также ограничения для грузовиков коснутся дороги А-148 "Дублер Курортного проспекта" от микрорайона Мамайка до Агурского ущелья, всего старого направления А-149 "Адлер-Красная поляна", включая транспортную развязку "Аэропорт" и участок в поселке Красная Поляна, новой дороги А-149 "Адлер-Красная Поляна", в том числе участка в поселке Эсто-Садок.

Рейсовые автобусы и поезда "Ласточка" будут в эту неделю ходить чаще.

Сочи Африка Олимпийский парк Адлер Абхазия

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