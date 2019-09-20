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Медведев утвердил стратегию развития туризма до 2035 года

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Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что подписал стратегию развития туризма в России до 2035 года. Он сказал это журналистам на острове Липно во время осмотра храма Николы на Липне XIII века. На остров он прибыл после участия в урбанистическом форуме в Новгороде.

Премьер назвал важным развитие туризма в регионах и в малых городах, чтобы такие места, как Липно, были интересны для туристов.

Ранее сообщалось, что задачи, которые ставит стратегия - создание конкурентоспособного туристического продукта, которые должен быть востребованным и доступным.

Стратегия предполагает инвестиции во все виды туристической инфраструктуры, субсидирование успешных проектов в сфере туризма за счет льготных кредитов и налоговых льгот, упрощение визовых формальностей, улучшение подготовки кадров для туризма. По итогам реализации доходы от иностранного туризма должны достичь $25 млрд к 2035 году, вклад туризма в ВВП - 7%, а сама Россия - занять десятое место в списке самых популярных у туристов зарубежных стран.

Дмитрий Медведев Новгород Липно

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