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Вора в законе и трех "авторитетов" задержали в Вологодской области

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В Вологодской области задержали несколько человек, причастных к высшей преступной иерархии, сообщает в пятницу пресс-служба регионального УМВД.

Пресс-служба регионального УМВД отмечает, что один из задержанных в период с 1986 года по настоящее время, имея статус так называемого вора в законе, обязывал согласно существующим негласным нормам и правилам всех лиц уголовно-преступной среды, имеющих более низкий криминальный статус, подчиняться его воле, указаниям и распоряжениям.

Возбуждено уголовное дело по статье 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). Следователи предполагают, что в этом году лидер криминальной сферы назначил на высшие посты в неформальной иерархии "смотрящими" за территорией своего влияния трех мужчин в возрасте от 34 до 50 лет.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного УМВД, четверо представителей криминального мира, в том числе вор в законе, были задержаны полицейскими в Вологде и в Череповце. Пятый фигурант, как отмечают в УМВД, в настоящее время уже отбывает наказание.

По информации СМИ, задержанным вором в законе является Нодар Джинчвелашвили (Шошия).

Вологодская область

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