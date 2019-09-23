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Американская торговая палата планирует открыть представительство в Казани

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Американская торговая палата (АТП) рассматривает возможность открыть представительство в Казани, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на президента ассоциации в России Алексиса Родзянко.

"Этот регион интересен нашим компаниям. Было бы хорошо открыть торговое представительство и в Казани, мы занимаемся этим вопросом. Когда оно появится, пока рано предсказывать, но мы работаем над этим", - приводит издание слова Родзянко.

Бизнесмен также отметил, что деловые отношения между Москвой и Вашингтоном никогда не прерывались, однако они могли бы быть лучше, если бы не геополитическое давление, пишут "Известия".

США Россия Казань

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