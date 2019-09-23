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РЖД обсуждают с регионами покупку "Ласточек" для сибирских городов

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Западно-Сибирская железная дорога (ЗСЖД, филиал ОАО "РЖД") после серии демонстрационных поездок электропоездов "Ласточка" между Новосибирском, Омском, Барнаулом и Томском обсуждает с региональными властями условия их приобретения, сообщила пресс-служба РЖД со ссылкой на начальника ЗСЖД Александра Грицая.

Уточняется, что главной целью завершившихся в пятницу тестовых поездок была оценка технической возможности запуска "Ласточек" на магистрали, а также перспектив участия регионов в организации межрегиональных перевозок этими электропоездами.

"Проведенные тесты подтвердили готовность инфраструктуры к курсированию "Ласточек". Комфорт для пассажиров в таких поездах совершенно другой в сравнении с уже курсирующими на магистрали. Это принципиально иной уровень организации пассажирских перевозок. Именно с этой точки зрения мы демонстрировали возможности поезда регионам. Составы приобретаться будут. На каких условиях это будет, пока обсуждается. С органами власти будем рассматривать данный вопрос", - сказал Грицай.

"Совсем скоро жители Западной Сибири смогут более комфортно добираться до соседних городов и регионов - предполагается, что современные электропоезда свяжут Новосибирск с Барнаулом, Томском и Омском", - отметил участвовавший в тестовой поездке министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский, слова которого приводит пресс-служба регионального правительства.

"Ласточки" производит совместное предприятие немецкого концерна Siemens и группы "Синара" Дмитрия Пумпянского - ООО Уральские локомотивы".

Состав скоростного пассажирского электропоезда "Ласточка" состоит из 5 вагонов, его общая длина 130 м, максимальная скорость составляет 160 км/ч.

РЖД Омская область Новосибирская область Томская область Алтайский край

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