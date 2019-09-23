ЦБ предложил ограничить возможности неквалифицированных инвесторов

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Банк России подготовил новую редакцию законопроекта о квалификации инвесторов, в котором сократил число категорий инвесторов с четырех до трех: особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор, пишут "Коммерсантъ" и РБК. Опрошенные "Коммерсантом" участники рынка говорят, ЦБ по сути предлагает ограничить возможности до 90% инвесторов.

Регулятор предлагает считать квалифицированным инвестора, который соответствует одному из критериев: распоряжается средствами от 10 млн рублей; либо распоряжается средствами от 1,4 млн рублей и в последние полгода активно проводил биржевые сделки на общую сумму не менее 6 млн рублей; имеет существенный опыт работы на финансовых рынках, аттестат или сертификат, соответствующий стандартам саморегулируемой организации (СРО).

Особо защищаемый неквалифицированный инвестор получит право инвестировать только в ценные бумаги российских эмитентов, входящие в котировальные списки, инвестиционные паи, не ограниченные в обороте, а также облигации, не включенные в котировальные списки, но имеющие определенный рейтинг. Маржинальные сделки ему запрещены. Расширить диапазон инвестиций он сможет только после успешного тестирования у брокера.

Простой неквалифицированный инвестор получит право и на маржинальную торговлю. Он также сможет расширить круг доступных инструментов после тестирования и в случае успеха получит доступ ко всем инструментам, кроме тех, которые предназначены только для квалифицированных инвесторов.

Неквалифицированные инвесторы смогут вкладывать в иностранные акции и другие рискованные активы не более 50 тысяч рублей в год, следует из законопроекта. Ранее ЦБ обсуждал с бизнесом расширение этого лимита до 100 тысяч рублей, отмечает РБК.

Для перехода в категорию квалифицированных инвесторов, которая имеет доступ к большему набору финансовых инструментов, инвесторам нужно будет накопить 1,4 млн рублей, говорится в поправках. В предыдущей редакции лимит составлял 400 тысяч рублей. Поднятие лимита значительно расширит число частных инвесторов, которым доступен лишь ограниченный круг финансовых инструментов, пишет "Коммерсантъ". Как сказал изданию президент НАУФОР Алексей Тимофеев, "подняв планку до 1,4 млн рублей, ЦБ распространил это требование с 70% на более 90% розничных инвесторов".

Ограничение в инвестировании может привести к переходу клиентов из российских компаний в компании других юрисдикций, заявили "Коммерсанту" представители брокерских компаний. Как считает вице-президент "Тинькоффа" Александр Емешев, "80–90% клиентов попадут в категорию особо защищаемых, около 70% инструментов перестанут быть доступны им — очевидно, что эти люди не откажутся от покупки таких инструментов, но делать это будут не в российской юрисдикции".

В новой версии законопроекта "учтены отдельные предложения участников финансового рынка, а также последние тенденции европейского регулирования продаж сложных финансовых инструментов", заявил представитель ЦБ. По его словам, конкретные цифры продолжают обсуждаться.

26 сентября поправки будут обсуждаться в комитете Госдумы по финансовым рынкам, отмечает РБК.