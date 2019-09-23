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Россияне стали чаще пить воду из-под крана

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Жители РФ стали чаще использовать для питья водопроводную воду: с 2016 года их доля выросла с 39% до 44%, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в понедельник в "Интерфакс".

Согласно результатам социологического исследования, чаще других водопроводную воду пьют россияне в возрасте от 60 лет и старше (61% из представителей этой категории опрошенных), а также жители сельской местности (60% опрошенных из этой категории).

Рост потребления питьевой воды из-под крана, как показало исследование, в значительной мере связан с расширением использования фильтров для очистки воды. Так, три года назад только 2% россиян пили водопроводную воду, потому что использовали фильтр, а сейчас так делают уже 35%.

Доля россиян, пьющих только бутилированную воду, с 2016 по 2019 год не изменилась и по-прежнему составляет 16%. ВЦИОМ отмечают, что такую воду пьет почти треть (32%) молодежи в возрасте от 18 до 24 лет, каждый четвертый житель городов-миллионников и 22% жителей Москвы и Петербурга.

Согласно данным опроса, все меньше россиян не пьют водопроводную воду по причине того, что считают ее вредной для здоровья. Так, три года назад ее вреда опасались 36% жителей страны, тогда как сейчас их доля составляет 27%

Инициативный всероссийский опрос был проведен 19 сентября 2019 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ

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