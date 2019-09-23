Поиск

Maserati отозвал более 700 автомобилей в Китае

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Итальянский производитель люксовых автомобилей Maserati отзывает более 700 машин в Китае из-за дефекта передних фар, сообщило Государственное управление по регулированию рынка КНР.

Отзыв касается 87 импортированных автомобилей модели Levante, выпущенных с 6 ноября 2018 года по 25 марта 2019 года, и 624 автомобилей Ghibli, произведенных с 31 июля 2017 года по 18 марта 2019 года.

Из-за ошибок в процессе производства угол наклона лучей фар превышает нормальный диапазон, из-за чего свет может ослеплять встречных водителей, создавая угрозу безопасности.

Производитель бесплатно устранит неисправность, сообщает агентство "Синьхуа".

По итогам прошлого года в Китае отозвали более 12,5 млн машин с различными видами неисправностей.

Maserati Китай

Новости

Минэкономразвития предложило оставлять должникам прожиточный минимум

Пресс-секретарь Медведева счел преждевременными заявления о сокращении госсектора

Роскомнадзор опубликует список распространителей фейков

Роскомнадзор опубликует список распространителей фейков

Глава Роскомнадзора назвал СМИ заложниками создателей фейковых новостей

Производители молока пожаловались на расходы на маркировку продукции

Дело об убийстве Михаила Круга закрыли из-за смерти подозреваемого

Дело об убийстве Михаила Круга закрыли из-за смерти подозреваемого

Россияне стали чаще пить воду из-под крана

Президент Венесуэлы Мадуро сообщил о своем скором визите в Москву

Президент Венесуэлы Мадуро сообщил о своем скором визите в Москву

Благотворители рассказали о трудностях с оформлением документов на "Фризиум"

Благотворители рассказали о трудностях с оформлением документов на "Фризиум"

ЦБ предложил ограничить возможности неквалифицированных инвесторов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');