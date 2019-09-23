Maserati отозвал более 700 автомобилей в Китае

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Итальянский производитель люксовых автомобилей Maserati отзывает более 700 машин в Китае из-за дефекта передних фар, сообщило Государственное управление по регулированию рынка КНР.

Отзыв касается 87 импортированных автомобилей модели Levante, выпущенных с 6 ноября 2018 года по 25 марта 2019 года, и 624 автомобилей Ghibli, произведенных с 31 июля 2017 года по 18 марта 2019 года.

Из-за ошибок в процессе производства угол наклона лучей фар превышает нормальный диапазон, из-за чего свет может ослеплять встречных водителей, создавая угрозу безопасности.

Производитель бесплатно устранит неисправность, сообщает агентство "Синьхуа".

По итогам прошлого года в Китае отозвали более 12,5 млн машин с различными видами неисправностей.