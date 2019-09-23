Поиск

Пенсионерка взяла почти полмиллиона рублей в кредит для снятия порчи

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - 64-летняя жительница села Михайловское (Алтайский край) пожаловалась в полицию на кражу 487 тысяч рублей. Она перечислила эти деньги "психологу", которого нашла по объявлению в интернете и который обещал ей снять порчу бесплатно, сообщили в краевом управлении МВД.

Потерпевшая оставила свой номер телефона на сайте с предложением бесплатной помощи психолога. Ей позвонил мужчина, который представился сотрудником института психологии. Для решения ее проблем он советовал ритуалы для снятия порчи, например, кормить голубей в парке и избавляться от денег, перечисляя их на указанный счет.

Менее чем за месяц женщина перевела на этот счет 487 тысяч рублей, в том числе сентябрьскую пенсию. Остальную часть этой суммы она взяла в кредит в различных банках.

По факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенным с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере.

Алтайский край Михайловское МВД

Новости

Минэкономразвития предложило оставлять должникам прожиточный минимум

Пресс-секретарь Медведева счел преждевременными заявления о сокращении госсектора

Роскомнадзор опубликует список распространителей фейков

Роскомнадзор опубликует список распространителей фейков

Глава Роскомнадзора назвал СМИ заложниками создателей фейковых новостей

Производители молока пожаловались на расходы на маркировку продукции

Дело об убийстве Михаила Круга закрыли из-за смерти подозреваемого

Дело об убийстве Михаила Круга закрыли из-за смерти подозреваемого

Россияне стали чаще пить воду из-под крана

Президент Венесуэлы Мадуро сообщил о своем скором визите в Москву

Президент Венесуэлы Мадуро сообщил о своем скором визите в Москву

Благотворители рассказали о трудностях с оформлением документов на "Фризиум"

Благотворители рассказали о трудностях с оформлением документов на "Фризиум"

ЦБ предложил ограничить возможности неквалифицированных инвесторов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');