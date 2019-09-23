Сенатор Михайлов пожаловался в СКР на блог юмориста

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Следователи проводят проверку по обращению сенатора от Курской области, бывшего губернатора региона Александра Михайлова на юмористический YouTube-канал "Твой бывший" экс-участника команды КВН "Прима" Антона Сасина. Об этом сообщили "Интерфаксу" в региональном следственном управлении СКР в понедельник.

В описании к данному каналу указано, что это "юмористическая пародия на видеоблоги провинциальных политиков старой формации, вынужденных идти в ногу со временем". На видеороликах, которые ведутся от первого лица, якобы пародируется манера речи Михайлова.

Представитель Следственного комитета сообщил, что по данному факту проводится процессуальная проверка.

В свою очередь Сасин в своем видеоблоге обратился за помощью к юристам.

"Последние два дня меня вызывают в Следственный комитет по заявлению сенатора Александра Михайлова с целью возбудить уголовное дело за то, что я веду юмористический видеоблог. Эта эпопея длится уже два месяца, и я решил, что мне необходима помощь неравнодушных юристов", - написал он.

Михайлов возглавлял Курскую область с 2000 по 2018 годы. С ноября 2018 года является членом Совета Федерации.