Поиск

Сенатор Михайлов пожаловался в СКР на блог юмориста

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Следователи проводят проверку по обращению сенатора от Курской области, бывшего губернатора региона Александра Михайлова на юмористический YouTube-канал "Твой бывший" экс-участника команды КВН "Прима" Антона Сасина. Об этом сообщили "Интерфаксу" в региональном следственном управлении СКР в понедельник.

В описании к данному каналу указано, что это "юмористическая пародия на видеоблоги провинциальных политиков старой формации, вынужденных идти в ногу со временем". На видеороликах, которые ведутся от первого лица, якобы пародируется манера речи Михайлова.

Представитель Следственного комитета сообщил, что по данному факту проводится процессуальная проверка.

В свою очередь Сасин в своем видеоблоге обратился за помощью к юристам.

"Последние два дня меня вызывают в Следственный комитет по заявлению сенатора Александра Михайлова с целью возбудить уголовное дело за то, что я веду юмористический видеоблог. Эта эпопея длится уже два месяца, и я решил, что мне необходима помощь неравнодушных юристов", - написал он.

Михайлов возглавлял Курскую область с 2000 по 2018 годы. С ноября 2018 года является членом Совета Федерации.

Антон Сасин Александр Михайлов

Новости

Медведев подписал постановление о ратификации соглашения по климату

"Роскосмос" еще не завершил расследование появления дырки в обшивке "Союза"

Банкротство Thomas Cook не затронуло принадлежащий ему "Библио-Глобус"

Банкротство Thomas Cook не затронуло принадлежащий ему "Библио-Глобус"

Минэкономразвития предложило оставлять должникам прожиточный минимум

Пресс-секретарь Медведева счел преждевременными заявления о сокращении госсектора

Роскомнадзор опубликует список распространителей фейков

Роскомнадзор опубликует список распространителей фейков

Глава Роскомнадзора назвал СМИ заложниками создателей фейковых новостей

Производители молока пожаловались на расходы на маркировку продукции

Дело об убийстве Михаила Круга закрыли из-за смерти подозреваемого

Дело об убийстве Михаила Круга закрыли из-за смерти подозреваемого

Россияне стали чаще пить воду из-под крана

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');