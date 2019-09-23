СКР сообщил о розыске серийного насильника в Алтайском крае

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Алтайском крае по факту нападений на женщин и несовершеннолетнюю девочку в Славгороде, сообщает пресс-центр регионального управления Следственного комитета РФ (СКР) в понедельник.

"По данным следствия, вечером 18 сентября в Славгороде неустановленный мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 16-летней девочки. Кроме того, следователями установлены еще три факта нападения мужчины на жительниц города. Есть основания предполагать действия одного и того же мужчины", - говорится в сообщении.

По факту нападения на школьницу возбуждено дело по п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней). К расследованию дела подключились опытные следователи-криминалисты.

Региональное управление СКР также обратилось к местным жителям с просьбой о помощи в поиске преступника. Ведомство опубликовало фоторобот и приметы подозреваемого: возраст 18-25 лет, европейской внешности, ростом около 162-165 см. Плотного телосложения. Цвет волос темный, короткая небрежная челка. Лицо худощавое со скулами. Глаза темного цвета.

Был одет в куртку черного цвета с капюшоном, штаны темного цвета, отмечается в сообщении СКР.