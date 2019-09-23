Пилота из Белоруссии оштрафовали в связи с крушением вертолета в России

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Завершено расследование обстоятельств крушения вертолета Ми-2 в Адыгее 23 июля; выживший пилот привлечен к административной ответственности, сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры в понедельник.

Как говорится в сообщении, в отношении летчика, являющегося гражданином Белоруссии, возбуждены административные дела по ч. 2 ст. 11.4 (нарушение правил использования воздушного пространства) и ч. 5, 6, 9 ст. 11.5 КоАП РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов). По результатам рассмотрения дел пилоту назначили штрафы.

Вертолет, которым управлял гражданин Белоруссии, потерпел крушение 23 июля 2019 года при распылении химикатов для борьбы с сельскохозяйственными вредителями в районе аула Панахес Тахтамукайского района Адыгеи.

Прокуратура установила, что полет выполнялся по устной договоренности между компанией-владельцем воздушного судна ООО АП "Трансхимавиа" и местным фермером. При этом свидетельство о регистрации Ми-2 отсутствовало, на учете в Федеральном агентстве воздушного транспорта РФ вертолет не состоял, государственных бортовых номеров не имел, план полета в соответствующие органы не подавался.

На основании материалов транспортной прокуратуры Южным управлением Росавиации принято решение об аннулировании у ООО АП "Трансхимавиа" сертификата эксплуатанта.

Ранее сообщалось, что пилот воздушного судна пострадал при крушении. Летчика госпитализировали с травмами средней тяжести.