Прокуратура Лобни начала проверку в связи с падением школьницы из окна во время уроков

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Прокуратура Лобни начала проверку в связи с падением 12-летней школьницы из окна во время уроков. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Инцидент произошел в Лобне. Девочка упала из окна третьего этажа и получила травмы. Сейчас она в больнице.

Областная прокуратура взяла проверку на контроль.

По данным "Московского комсомольца", это произошло на прошлой неделе. После звонка на третий урок девочка не пошла в класс, а поднялась на третий этаж в рекреацию. Ее нашел случайный прохожий. В больнице у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Одноклассники пострадавшей сказали, что она жаловалась, что родители ругают ее за плохие отметки.