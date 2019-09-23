Поиск

Отца первоклассника оштрафовали на 200 тысяч рублей за взятку

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Ленинский суд Чебоксар оштрафовал жителя города на 200 тысяч рублей. Суд установил, что в августе 2017 года он дал 60 тысяч рублей взятки директору престижной гимназии, чтобы его сына приняли в первый класс, сообщила прокуратура Чувашии.

Уголовное дело по факту возбудили по статье о даче взятки должностному лицу в значительном размере. Суд рассматривал это дело в особом порядке.

Директор гимназии №4, которая с тех пор уволилась, была приговорена к трем годам колонии за то, что брала взятки за зачисление детей, напомнили "Интерфаксу" в прокуратуре. На нее возбудили полтора десятка уголовных дел, по версии следствия, в общей сложности она получила более 400 тысяч рублей взяток.

Сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности других родителей, отметили в надзорном ведомстве.

Чебоксары Чувашия прокуратура Чувашии

Новости по теме

Новости

"Игра-ТВ" разрешила Александру Друзю вернуться в "Что? Где? Когда?"

"Игра-ТВ" разрешила Александру Друзю вернуться в "Что? Где? Когда?"

В России сделали первую "котлету" из искусственного мяса

В России сделали первую "котлету" из искусственного мяса

В Госдуме "наливайки" обвинили в обходе запрета на ночную продажу спиртного

Бизнес-омбудсмен увидел в "деле Израйлита" угрозу возврату капитала в Россию

Бизнес-омбудсмен увидел в "деле Израйлита" угрозу возврату капитала в Россию

Медведев подписал постановление о ратификации соглашения по климату

"Роскосмос" еще не завершил расследование появления дырки в обшивке "Союза"

Банкротство Thomas Cook не затронуло принадлежащий ему "Библио-Глобус"

Банкротство Thomas Cook не затронуло принадлежащий ему "Библио-Глобус"

Минэкономразвития предложило оставлять должникам прожиточный минимум

Пресс-секретарь Медведева счел преждевременными заявления о сокращении госсектора

Роскомнадзор опубликует список распространителей фейков

Роскомнадзор опубликует список распространителей фейков
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');