Отца первоклассника оштрафовали на 200 тысяч рублей за взятку

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Ленинский суд Чебоксар оштрафовал жителя города на 200 тысяч рублей. Суд установил, что в августе 2017 года он дал 60 тысяч рублей взятки директору престижной гимназии, чтобы его сына приняли в первый класс, сообщила прокуратура Чувашии.

Уголовное дело по факту возбудили по статье о даче взятки должностному лицу в значительном размере. Суд рассматривал это дело в особом порядке.

Директор гимназии №4, которая с тех пор уволилась, была приговорена к трем годам колонии за то, что брала взятки за зачисление детей, напомнили "Интерфаксу" в прокуратуре. На нее возбудили полтора десятка уголовных дел, по версии следствия, в общей сложности она получила более 400 тысяч рублей взяток.

Сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности других родителей, отметили в надзорном ведомстве.