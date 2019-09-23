Девочка-подросток насмерть отравилась угарным газом в Ингушетии

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Ингушетии начали проверку по факту гибели подростка от отравления угарным газом в Сунженском районе республики, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления Следственного комитета РФ (СКР) по региону.

Как рассказал сотрудник пресс-службы, тело 14-летней девочки "без внешних признаков насильственной смерти" нашли в ванной в одном из домов села Троицкое в ночь на 23 сентября. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение, добавили в СКР.