Минобороны потратит 250 млн руб. на борьбу с утечками в Сеть служебных документов

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны России выделяет 250 млн рублей на систему борьбы с утечками служебных документов, говорится в материалах портала госзакупок.

Согласно данным портала, министерство объявило тендер на "комплексное оснащение Вооруженных Сил Российской Федерации системой предупреждения фактов несанкционированного размещения служебных документов в сети "Интернет". Данные работы должны быть завершены до 1 октября 2020 года.

В октябре 2018 года в военном ведомстве объявляли 485-миллионный тендер на оснащение армии "средствами контроля доступа курсантов и воспитанников учебных заведений Минобороны России" к интернету. Часть средств была выделена на использование программы "InfoWatch Traffic and Device Monitor".

InfoWatch Traffic Monitor - автоматизированная система, которая выявляет в потоке данных конфиденциальные документы, предотвращает их утечку и защищает бизнес от действий внутренних злоумышленников.

Программа также предназначена для "выявления нелояльных сотрудников". Кроме того, программа может использоваться для предотвращения "нецелевого использования ресурсов компании", в том числе "пользования соцсетями, переписки с друзьями и компьютерных игр".