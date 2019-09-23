Поиск

Минобороны потратит 250 млн руб. на борьбу с утечками в Сеть служебных документов

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны России выделяет 250 млн рублей на систему борьбы с утечками служебных документов, говорится в материалах портала госзакупок.

Согласно данным портала, министерство объявило тендер на "комплексное оснащение Вооруженных Сил Российской Федерации системой предупреждения фактов несанкционированного размещения служебных документов в сети "Интернет". Данные работы должны быть завершены до 1 октября 2020 года.

В октябре 2018 года в военном ведомстве объявляли 485-миллионный тендер на оснащение армии "средствами контроля доступа курсантов и воспитанников учебных заведений Минобороны России" к интернету. Часть средств была выделена на использование программы "InfoWatch Traffic and Device Monitor".

InfoWatch Traffic Monitor - автоматизированная система, которая выявляет в потоке данных конфиденциальные документы, предотвращает их утечку и защищает бизнес от действий внутренних злоумышленников.

Программа также предназначена для "выявления нелояльных сотрудников". Кроме того, программа может использоваться для предотвращения "нецелевого использования ресурсов компании", в том числе "пользования соцсетями, переписки с друзьями и компьютерных игр".

Минобороны РФ

Новости по теме

Новости

В Екатеринбурге пропал сотрудник Ura.ru

Коллеги изнасиловавших спортсменку полицейских отделались дисциплинарным наказанием

Минздрав пообещал обеспечить "Фризиумом" всех нуждающихся детей

Минздрав пообещал обеспечить "Фризиумом" всех нуждающихся детей

Площадка в Орле отказала либертарианцу Светову в проведении лекции за три часа до начала

Фигурки бен Ладена сняли с продажи в детском магазине Ставрополя

СПЧ в письме прокурору Москвы попросил отменить приговоры Устинову и Котову

"Игра-ТВ" разрешила Александру Друзю вернуться в "Что? Где? Когда?"

"Игра-ТВ" разрешила Александру Друзю вернуться в "Что? Где? Когда?"

В России сделали первую "котлету" из искусственного мяса

В России сделали первую "котлету" из искусственного мяса

В Госдуме "наливайки" обвинили в обходе запрета на ночную продажу спиртного

Бизнес-омбудсмен увидел в "деле Израйлита" угрозу возврату капитала в Россию

Бизнес-омбудсмен увидел в "деле Израйлита" угрозу возврату капитала в Россию
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');