Поиск

Начальницу сельского почтового отделения заподозрили в присвоении 1,5 млн рублей

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В Могойтуйском районе Забайкалья 60-летнюю начальницу сельского почтового отделения заподозрили в присвоении 1,465 млн рублей, которые отделение выручило с продажи различных товаров. Об этом сообщила пресс-служба краевого управления МВД.

По версии следствия, эти деньги подозреваемая крала в течение двух лет и тратила на погашение кредитов и другие цели.

Уголовное дело о растрате с использованием служебного положения возбудили после того, как в этом отделении сотрудники службы безопасности "Почты России" выявили недостачу. Если суд признает женщину виновной, ей может грозить до шести лет лишения свободы.

На работе почти ситуация не сказалась, заявили в пресс-службе регионального отделения "Почты России". Там отметили, что деньги и материальные ценности отделения были застрахованы.

Почта России МВД Забайкалье

Новости

В России выросло число зависимых от психостимуляторов и синтетических наркотиков

Части российской делегации не дали визу в США для участия в Генассамблее ООН

Власти собрались втрое урезать план строительства платной трассы Москва - Казань

Власти собрались втрое урезать план строительства платной трассы Москва - Казань

Запуск ракеты "Протон-М" с Байконура отложен на неопределенный срок

Заместитель верховного шамана России не увидел политики в походе якутского шамана "на Москву"

"Коммерсантъ" узнал о проблемах SSJ "Ямала" в аэропорту Нового Уренгоя

"Коммерсантъ" узнал о проблемах SSJ "Ямала" в аэропорту Нового Уренгоя

Скончался экс-мэр Новокуйбышевска, доставленный в больницу с ранением

В Госдуме нашли скрытую агитацию в твите посольства США об акции 3 августа

В Госдуме нашли скрытую агитацию в твите посольства США об акции 3 августа

Подавший в отставку мэр Новокуйбышевска госпитализирован с ранением

Протесты из-за храма в Екатеринбурге

Опрос о месте строительства храма в Екатеринбурге проведут 13 октября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');