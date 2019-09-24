Начальницу сельского почтового отделения заподозрили в присвоении 1,5 млн рублей

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В Могойтуйском районе Забайкалья 60-летнюю начальницу сельского почтового отделения заподозрили в присвоении 1,465 млн рублей, которые отделение выручило с продажи различных товаров. Об этом сообщила пресс-служба краевого управления МВД.

По версии следствия, эти деньги подозреваемая крала в течение двух лет и тратила на погашение кредитов и другие цели.

Уголовное дело о растрате с использованием служебного положения возбудили после того, как в этом отделении сотрудники службы безопасности "Почты России" выявили недостачу. Если суд признает женщину виновной, ей может грозить до шести лет лишения свободы.

На работе почти ситуация не сказалась, заявили в пресс-службе регионального отделения "Почты России". Там отметили, что деньги и материальные ценности отделения были застрахованы.