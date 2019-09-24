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Mercedes-Benz отзовет в РФ более 4,63 тысячи машин из-за проблем с электроникой

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - АО "Мерседес Бенц Рус" (100%-ное дочернее предприятие немецкого концерна Daimler AG) отзывает в России 4,63 тысячи легких коммерческих грузовиков модели Sprinter.

Как говорится в сообщении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), отзыву подлежат автомобили, проданные в период с августа 2017 года по май 2018 год с VIN-кодами (индивидуальными идентификационными кодами) согласно списку на сайте ведомства.

Причиной отзыва транспортных средств является проблема со жгутом электропроводов двигателя, который из-за неудачной прокладки в моторном отсеке может тереться о кронштейн. "Если произойдет перетирание электропроводов, то могут возникнуть неисправности электрокомпонентов, что может привести, помимо прочего, к переходу двигателя в аварийный режим работы, либо к неожиданной его остановке", - отмечает Россстандарт. Кроме того, поврежденный провод может привести к образованию искры и пожару, обращают внимание в федеральном агентстве.

Уполномоченные представители АО "Мерседес-Бенц Рус" проинформируют владельцев отзываемых автомобилей по электронной почте или по телефону о необходимости доставить машину в ближайший дилерский центр для ремонтных работ. На автомобилях "необходимо актуализировать программное обеспечение ESP", отмечают в Росстандарте.

При этом владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их автомобиль под отзыв, сопоставив VIN-код с перечнем на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Mercedes-Benz Росстандарт Sprinter

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