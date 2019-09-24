Бывшего замминистра сельского хозяйства привлекли к субсидиарной ответственности на 12 млрд рублей

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Воронежской области привлек бывшего замминистра сельского хозяйства, основателя холдинга "Маслопродукт" Алексея Бажанова к субсидиарной ответственности по обязательствам обанкротившейся структуры холдинга - ЗАО "Ойл Продакшн"- на 12,1 млрд рублей. Об этом говорится в материалах суда. Бажанов является фигурантом дела "Росагролизинга" и сейчас включен в "список Титова".

Привлечь бывшего чиновника к ответственности потребовала "Компания Благо". По ее данным, Бажанов создал в 2012 году "Ойл Продакшн" с целью аккумулирования активов от головной структуры холдинга "Маслопродукт" - ЗАО "Маслопродукт-Био", а затем вывел эти активы по заведомо недействительным сделкам, что привело к банкротству предприятия.

Бажанов заявил суду, что формально не был акционером "Ойл Продакшн", а доли в "Маслопродукте" продал в 2009 году. Однако суд решил, что он имел статус контролирующего лица "Ойл Продакшн", несмотря на отсутствие прямых доказательств его контроля.

Суд установил, что Бажанову принадлежала Morris Commercial Inc. Этой компании принадлежало ООО "Оливейра Финанс Лимитед", которое, в свою очередь, являлось учредителем созданного в марте 2012 года ООО "Ойл Продакшн" (впоследствии реорганизованного в ЗАО). Доказательств утраты владения Morris Commercial Inc. он суду не представил.

По информации арбитража, перед банкротством структур ГК "Маслопродукт" в 2011-2012 годах Бажанов открыл в швейцарских банках счета на себя, жену и сына и туда с Кипра были переведены активы на 1,4 млрд рублей, пока у группы "Маслопродукт" росла задолженность. Банкам Бажанов объяснил, что источником его средств были структуры "Маслопродукта", считает суд.

В реестр кредиторов ЗАО "Ойл Продакшн" включены требования на сумму 12,118 млрд рублей, в том числе 9,9 млрд рублей - от "Компании Благо".

Впервые "Компания Благо" подала заявление о привлечении Бажанова к субсидиарной ответственности в мае 2017 года. В июле 2018 года Арбитражный суд Воронежской ей отказал. Суд счел, что Бажанов был акционером структур "Маслопродукта" до сентября 2009 года, а потом продал свои доли двум кипрским компаниям. Позже решение подтвердила апелляционная инстанция. Кассационный суд отменил эти решения. В феврале 2019 года Арбитражный суд Центрального округа вернул дело на новое рассмотрение.

Кроме того, Бажанов был фигурантом в так называемом "деле Росагролизинга" о хищении более 1 млрд рублей, возбужденном российскими следователями в 2012 году. Позже экс-замминистра уехал из России. В декабре 2015 года стало известно, что следственные органы РФ вынесли решение о приостановлении дела в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

В 2008 году Бажанов был назначен заместителем руководителя Федерального агентства лесного хозяйства, а с 30 марта 2009 года по 15 мая 2010 года являлся замминистра сельского хозяйства РФ.

Бажанов был заместителем главы Минсельхоза Елены Скрынник в 2009–2010 годах. В 2012 году было возбуждено дело "Росагролизинга", который возглавляла Скрынник, о хищении у этой госкорпорации более 1 млрд рублей. Бажанов стал фигурантом дела, его задерживали, а затем он уехал из России. В 2015 году расследование дела было приостановлено.

В начале 2018 года Бажанов был включен в список российских бизнесменов, которые хотели бы вернуться на родину и которым грозит уголовное преследование. Список составил бизнес-омбудсмен Борис Титов. Он обещал помочь этим предпринимателям урегулировать проблемы с правоохранительными органами.