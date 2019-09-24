"Победа" взыскала с пассажира полмиллиона рублей за курение на борту

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Решение Сыктывкарского городского суда о взыскании с пассажира авиарейса почти 480 тысяч рублей в пользу авиакомпании "Победа" за совершение вынужденной посадки вступило в силу, сообщила пресс-служба Верховного суда (ВС) Коми.

ВС Коми оставил без изменения решение суда первой инстанции. По информации пресс-службы суда, установлено, что житель Сыктывкара закурил в туалете авиалайнера во время полета. После того как сработал детектор дыма, командир воздушного судна в соответствии с требованиями закона посадил самолет на ближайший запасной аэродром.

"Пагубная привычка пассажира обошлась авиакомпании дополнительными расходами. Это связано с отклонением от маршрута и вынужденной посадкой, а также расходом топлива и обеспечением технического обслуживания", - говорится в сообщении ВС.

Как сообщается в материалах Сыктывкарского горсуда, во время полета бортпроводник почувствовала запах дыма у туалетной комнаты. Из нее вышел пассажир и признался в том, что курил, однако, узнав о последствиях своего поступка, стал отрицать факт нарушения. Командир воздушного судна принял решение о посадке в Минске, где сотрудники белорусской милиции сняли пассажира с рейса. После этого самолет продолжил полет.

О дате происшествия и направлении, по которому летел самолет, в материалах суда не сообщается.

Как отмечает информационное агентство "SM News", в суде пассажир не признал требования авиакомпании возместить убытки. Между тем, бортпроводники рассказали, что пассажир пытался спрятать окурок в карман после того, как его уличили в курении на борту лайнера.