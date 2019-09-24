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Кандидатуру Матвиенко выдвинут на пост главы Совфеда на новый срок

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Первый вице-спикер Совета Федерации Николай Фёдоров в среду выдвинет кандидатуру Валентины Матвиенко для избрания председателем Совета Федерации на новый срок, других претендентов пока нет, сообщил глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко.

"Сегодня на заседании Совета палаты обсуждалось выдвижение кандидатур на пост председателя Совета Федерации. Решено, что завтра на пленарном заседании Николай Васильевич Фёдоров выдвинет кандидатуру Валентины Ивановны Матвиенко", - сказал Тимченко "Интерфаксу" во вторник.

По его словам, пока других претендентов на этот пост нет, но на пленарном заседании в среду теоретически также может быть предложена кандидатура любого члена палаты, в том числе в порядке самовыдвижения.

Он отметил, что члены Совета палаты (вице-спикеры и главы комитетов) считают, что Матвиенко - наиболее достойный кандидат на должность спикера.

Совет Федерации Валентина Матвиенко

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