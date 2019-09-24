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Роскомнадзор предупредил Facebook и Twitter об истечении срока на локализацию данных

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Срок, отведенный Facebook и Twitter на локализацию персональных данных российских пользователей в РФ, истекает в декабре-январе, сообщил журналистам глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Он напомнил, что компаниям весной дали девять месяцев на локализацию персональные данные российских пользователей на территории России, и этот срок как раз истекает в первые месяцы зимы.

По словам Жарова, Роскомнадзор направит в Facebook и Twitter запрос о том, исполнили ли они требования российского законодательства.

Роскомнадзор Facebook Twitter

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