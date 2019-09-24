В НИИ воронежского концерна "Созвездие" пришли с обысками

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Обыски проходят во вторник в АО "Научно-исследовательский институт электронной техники" в Воронеже (НИИЭТ, входит в концерн "Созвездие"), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Проводится обследование зданий и сооружений, проверяют финансово-хозяйственную деятельность и документацию предприятия", - сказал собеседник агентства.

УФСБ по Воронежской области информацию об обысках в институте не комментирует, оперативный комментарий в концерне "Созвездие" "Интерфаксу" получить не удалось.

Концерн "Созвездие" объединяет более 20 предприятий в 10 регионах и является крупнейшим производителем систем связи в РФ, специализируется на разработке и создании высокотехнологичных интеллектуальных систем управления и связи, радиоэлектронной борьбы и специальной техники для Вооруженных сил и других специальных формирований, современных систем и средств, а также гражданской и телекоммуникационной продукции.