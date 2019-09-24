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В МХТ Чехова опровергли госпитализацию худрука Сергея Женовача

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Художественный руководитель Московского художественного театра (МХТ) имени Чехова Сергей Женовач проходит плановый осмотр, информация о госпитализации неверна, сообщил во вторник "Интерфаксу" его заместитель Вадим Верник.

"Он сегодня утром был у врача, это плановый осмотр. Ничего страшного, все хорошо", - сказал Верник.

Ранее Женовач сообщил изданию "Открытые медиа", что находится в реанимации. "Я сейчас в больнице лежу, в реанимации", - сказал режиссер.

Женовач возглавил МХТ Чехова в марте 2018 года после смерти предыдущего директора и художественного руководителя Олега Табакова. До этого Женовач был худруком театра "Студия театрального искусства", основанного им в 2005 году.

Советский и российский театральный режиссер, педагог, профессор Сергей Женовач родился 15 мая 1957 года в Потсдаме (ГДР). Является заслуженным деятелем искусств РФ и лауреатом Государственной премии РФ. Лауреат Национальной театральной премии "Золотая Маска", премии имени Станиславского, московской премии Союза театральных деятелей России "Гвоздь сезона", премии имени Товстоногова "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства".

Является профессором Российского университета театрального искусства (ГИТИС). В качестве режиссера работал в Московском драматическом театре на Малой Бронной и Московском драматическом театре "Человек". Поставил более 30 спектаклей.

Сергей Женовач МХТ имени Чехова

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