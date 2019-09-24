Суд перенес рассмотрение вопроса об УДО Протасовицкого на 1 октября

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Судья Клинцовского городского суда Брянской области во вторник перенес рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) Александра Протасовицкого, осужденного по делу о драках в Москве.

"Скорее всего, это связано с процессуальными моментами", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Брянского областного суда Галина Кубекина.

Судебное заседание проходило в выездном порядке в помещении исправительной колонии в Клинцах, где отбывает наказание Протасовицкий. Присутствовали родители фигуранта, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев не приезжали, рассказала Кубекина со ссылкой на представителя регионального УФСИН.

На сайте Клинцовского городского суда также сообщается, что заседание отложено на 1 октября.

Ходатайство об УДО Протасовицкого поступило в суд 12 августа, первое заседание состоялось 10 сентября и было отложено на две недели. Протасовицкий должен отбывать наказание до 13 ноября 2019 года.

Скандал с драками в Москве

Пресненский суд Москвы 8 мая приговорил полузащитника "Краснодара" Мамаева к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима. Нападающий "Зенита" Кокорин получил 1 год 6 месяцев колонии. Приятель спортсменов, детский футбольный тренер Протасовицкий и младший брат игрока петербургского клуба Кирилл Кокорин получили 1 год 5 месяцев и 1 год 6 месяцев колонии соответственно.

6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об УДО Мамаева и братьев Кокориных, они вышли на свободу 17 сентября.

В уголовном деле идет речь о двух драках с участием футболистов и их друзей утром 8 октября 2018 года в Москве. Одна из них произошла у гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Виталий Соловчук. Вторая потасовка - с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором государственного научного центра "НАМИ" Сергеем Гайсиным - случилась в "Кофемании" на Большой Никитской улице.

Согласно приговору, все четверо осужденных причинили легкий вред здоровью из хулиганских побуждений Соловчуку (ч.2 ст.115 УК РФ), братья Кокорины совершили аналогичное преступление с использованием предмета в качестве оружия в отношении Пака (ч.2 ст.115 УК РФ), а Мамаев и Протасовицкий нанесли побои Гайсину (ст.116 УК РФ).

Кроме того, суд установил, что они "совершили хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия" (п."а" ч.1 ст.213 УК РФ).

Фигуранты признали вину частично.