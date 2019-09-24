Директора банка "Прайм Финанс" обвинили в хищении у клиента 268 млн рублей

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Следователи в Петербурге предъявили обвинение президенту банка "Прайм Финанс" Михаилу Табунову, который находится под домашним арестом по делу о крупном присвоении денег вкладчика.

Как сообщает пресс-служба СКР во вторник, деяния Табунова квалифицируют по статьям "присвоение денежных средств" (статья 160 УК РФ) и "фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации" (статья 172.1 УК РФ).

В настоящее время Табунов находится под домашним арестом, мера пресечения ему назначена до 5 ноября.

По версии следствия, в период с осени 2015 года по 28 мая 2019 года главный фигурант Табунов и его подельники присвоили более 268 млн рублей, принадлежащих клиенту банка. В частности, глава банка, пользуясь служебным положением, неоднократно изымал денежные средства вкладчика, не оформляя необходимых расходных документов, сообщала объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В то же время Табунов осуществлял "схемные" операции по искусственному поддержанию капитала, пытаясь формально соблюсти обязательные нормативы.

"Понимая, что недостача такой крупной суммы денег (похищенные 268 млн рублей) приведет к снижению нормативов достаточности капитала банка ниже 2%, что в соответствии законодательством является основанием для обязательного отзыва у кредитной организации лицензии, а также повлечет признание банка банкротом, Табунов вносил заведомо недостоверные сведения о финансовом положении организации в отчетность для ЦБ", - уточнил "Интерфаксу" источник в силовых структурах.

Другие причастные к совершению преступления пока не установлены.

В настоящее время банк "Прайм Финанс" прекратил свою деятельность в связи с отзывом лицензии 6 июля, говорится на сайте организации. Решение Центробанка было принято после проверки 29 мая, в результате которой и выявили факт крупной недостачи и фальсификации отчетности.

По величине активов "ПраймФинанс" занимал 366 место в банковской системе РФ.