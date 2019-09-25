Минсельхоз разрабатывает нормы учета домашних животных

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы попросят министерство сельского хозяйства РФ ускорить разработку закона о ветеринарной безопасности и правил идентификации домашних питомцев, сообщает в среду газета "Известия".

"Эти документы призваны регламентировать обязательный учет животных, включая кошек и собак. С этим вопросом на парламентском часе в Госдуме 25 сентября к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву обратятся представители фракции "Единой России"", - говорится в публикации.

По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы РФ по аграрным вопросам Владимира Плотникова, которые приводит издание, "комитет готов подключиться к разработке документов, которые должны были появиться еще несколько лет назад".

"Нужно навести порядок, чтобы каждое животное было идентифицировано, чтобы видеть его биографию. Это касается и племенной работы, и работы, связанной с прививками. Нужно, чтобы все это было прописано в законе, и он был прямого действия. Думаю, заняться его разработкой должно и правительство, и Госдума", - подчеркнул Плотников в беседе с газетой.

При этом понимания, каким именно должен быть реестр животных, которые находятся в приютах, и как будут учтены дикие и опасные питомцы, проживающие в квартирах, сегодня нет, заявила изданию представитель фракции "Единой России" Ольга Тимофеева. Ранее на теме идентификации было много спекуляций, отметила она. Например, сообщалось, что процедура учета будет платной. Однако, как заверила газету депутат, ни о чем подобном речи не идет.

Между тем в Минсельхозе изданию сообщили, что проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования законодательства в сфере ветеринарии", положения которого направлены на регулирование вопросов маркирования и учета животных, уже разработан.

В ведомстве добавили, что законопроект планируется внести на рассмотрение правительства в октябре, пишут "Известия".