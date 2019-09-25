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Минюст предложил разрешить приставам ломать дверь для проверки перепланировки

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Минюст предложил наделить судебных приставов правом взламывать дверь домовладения, если им нужно проверить газовое оборудование или правомерность планировки, а жильцы их не пускают. Об этом говорится в поправках в закон об исполнительном производстве на портале проектов нормативных правовых актов.

Ломать дверь приставы будут при исполнении решения суда, выданного по заявлению сотрудников государственного жилищного надзора и органа муниципального жилищного контроля, ради обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан. Они будут это делать, чтобы вовремя выявить неисправность газового оборудования или починить его, а также чтобы не допустить разрушение многоквартирного дома из-за самовольной перепланировки. При этом должны будут присутствовать понятые.

При этом пристав будет обязан обеспечить сохранность имущества жильца и чтобы в его дом не проникли посторонние.

Жильцу сначала предложат добровольно пустить в дом проверяющих. Если за установленный срок он этого не сделает, пристав вынесет постановление о взыскании с должника исполнительского сбора, установит новый срок для предоставления доступа в помещение и предупредит, что по истечении этого срока в дом войдут

Минюст ФССП

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