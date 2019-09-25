"Коммерсантъ" узнал об аресте компьютерной программы фигуранта уголовного дела

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В Москве "Лефортовский" суд по ходатайству ФСБ арестовал компьютерную программу, которую создал проходящий по уголовному делу бывший зампред Фонда социального страхования (ФСС) Сергей Ковалевский, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в силовых структурах. Речь может идти о варианте информационной системы "Соцстрах", допускает издание.

Ковалевского обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. По информации газеты, в ФСБ считают, что он причинил крупный ущерб фонду, внедрив в организацию созданную им компьютерную программу, права на которую зарегистрировал на себя. Защита считает это обвинение необоснованным.

Адвокаты фигуранта оспаривали арест программы, указывая, что она не является разновидностью имущества. Лефортовский суд и Мосгорсуд сочли, что программу можно признать "предметом преступления".

Ковалевский работал в ФСС с 1997 года по 2010 год и занимался реорганизацией компьютерного обеспечения фонда, в том числе созданием системы "Соцстрах". Он был уволен из фонда по представлению Генпрокуратуры и после этого вместе с подрядчиками по контрактам судился в ФСС за право на этот софт.