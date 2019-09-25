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СКР заинтересовался массовым отравлением в православной гимназии в Иркутске

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Доследственная проверка началась по факту пищевого отравления 24 учениц православной женской гимназии в Иркутске, сообщила в среду пресс-служба управления Следственного комитета РФ (СКР) по региону.

Проверка проводится в рамках ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Правоохранительные органы изъяли документацию, касающуюся деятельности гимназии, они также опрашивают персонал учреждения и его учащихся. У всех пострадавших были взяты анализы, чтобы определить причины отравления путем бактериологического исследования, говорится в пресс-релизе СКР.

Как сообщалось, инцидент с массовым отравлением произошел во вторник, 24 сентября. Отравление зафиксировали у учениц гимназии в возрасте от 7 до 16 лет. Были госпитализированы 11 детей, остальные - на амбулаторном лечении. Утром в среду еще один ребенок был выписан из больницы.

По предварительным данным, дети отравились в столовой гимназии пирожными. По данному факту специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование. Гимназия продолжает работать, столовая закрыта на карантин.

В Православной женской гимназии во имя Рождества Пресвятой Богородицы обучается 279 детей. Она была создана в 1996 году Иркутской епархией и городской администрацией.

СКР Иркутск

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