Поиск

Первый замглавы Екатеринбурга стал фигурантом уголовного дела

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В отношении первого замглавы Екатеринбурга Александра Ковальчика возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, рассказал "Интерфаксу" информированный источник.

По его данным, чиновнику вменили нарушение, совершенное, пока он был гендиректором городского "Водоканала".

Комментариями СКР и городской администрации "Интерфакс" пока не располагает.

Ковальчик руководил "Водоканалом" с 2010 года до конца января 2018 года. Затем он стал министром экономики Свердловской области, а потом - первым замглавы Екатеринбурга.

В июне 2013 года на него завели уголовное дело о злоупотреблении полномочиями и растрате. Он провел под арестом около полугода. В 2015 году суд его оправдал.

Екатеринбург Водоканал Александр Ковальчик СКР Свердловская область

Новости

Историки потребовали закрыть "дело 27 июля"

Сторонники якутского шамана Габышева прекратили поход на Москву

Сторонники якутского шамана Габышева прекратили поход на Москву

Auchan остался крупнейшей иностранной компанией в России по версии Forbes

Auchan остался крупнейшей иностранной компанией в России по версии Forbes

Валентина Матвиенко переизбрана главой Совета Федерации

Каждая третья проданная в России пара кроссовок оказалась подделкой

Каждая третья проданная в России пара кроссовок оказалась подделкой

"Коммерсантъ" узнал об аресте компьютерной программы фигуранта уголовного дела

Чайка заявил, что для борьбы с пожарами потребовалось вмешательство прокуроров

Сечин пожаловался в Минэнерго на загрязнение нефти в трубах "Транснефти"

Аналитики спрогнозировали отставку 11 губернаторов

Госдума допустила отмену лотереи на получение грин-карт в России

Госдума допустила отмену лотереи на получение грин-карт в России
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');