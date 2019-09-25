Первый замглавы Екатеринбурга стал фигурантом уголовного дела

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В отношении первого замглавы Екатеринбурга Александра Ковальчика возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, рассказал "Интерфаксу" информированный источник.

По его данным, чиновнику вменили нарушение, совершенное, пока он был гендиректором городского "Водоканала".

Комментариями СКР и городской администрации "Интерфакс" пока не располагает.

Ковальчик руководил "Водоканалом" с 2010 года до конца января 2018 года. Затем он стал министром экономики Свердловской области, а потом - первым замглавы Екатеринбурга.

В июне 2013 года на него завели уголовное дело о злоупотреблении полномочиями и растрате. Он провел под арестом около полугода. В 2015 году суд его оправдал.