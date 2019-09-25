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Жителя Алтайского края задержали по подозрению в убийстве пятилетнего сына

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Следователи в Барнауле задержали 42-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве малолетнего сына, сообщает пресс-центр управления Следственного комитета РФ (СКР) по Алтайскому краю.

"По данным следствия, утром 25 сентября в своем доме в Барнауле мужчина нанес не менее четырех ножевых ударов в грудную клетку и живот своему пятилетнему сыну. От полученных травм мальчик скончался", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п."в" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего). Следователи и криминалисты выясняют мотив преступления. Материалы переданы в отдел по расследованию особо важных дел, отметили в СКР.

СКР Барнаул Алтайский край

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