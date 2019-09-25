Пожар произошел на НПЗ под Петербургом

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - На НПЗ под Санкт-Петербургом начался пожар, образовался многометровый огненный факел.

В пресс-службе управления МЧС по Ленинградской области уточнили, что сигнал о возгорании поступил в 11:35. "Подразделения выехали на Киришский завод", - сообщили "Интерфаксу".

Между тем информированный источник отметил, что пожар произошел на технической установке по переработке дизельной фракции. Высота факела составляла до 15 м.

Позднее в пресс-службе МЧС России сообщили, что пожарные потушили факельное горение. Пострадавших в результате пожара нет.

В понедельник на этом же предприятии было факельное горение из печи на площади 90 кв. м.

Под Санкт-Петербургом располагается нефтеперерабатывающий завод - Киришский НПЗ (КИНЕФ), входящий в структуру "Сургутнефтегаза". Он является единственным НПЗ на северо-западе России, максимальный объем переработки - чуть более 21 млн тонн нефти в год.