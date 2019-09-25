Мать, сломавшая сыну руку из-за домашнего задания, пойдет под суд в Алтайском крае

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Завершено расследование уголовного дела жительницы Алтайского края, жестоко избивавшей 7-летнего сына, сообщает пресс-центр регионального управления Следственного комитета РФ (СКР).

Нерадивую мать будут судить по п."г" ч.2 ст.117 (истязание) и п."в" ч.2 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). От дачи показаний женщина отказалась, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ, и свою вину не признала. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

По данным следствия, в феврале 2019 года мальчик был госпитализирован из школы в Бурлинском районе края с переломом руки. Было установлено, что травму ему причинила мама из-за неправильно выполненного домашнего задания.

"В период с августа 2018 по январь 2019 года женщина, используя малозначительные поводы, физически и морально наказывала ребенка. Так, за невыполнение домашнего задания она избивала сына, в том числе поленом и табуретом", - говорится в сообщении СКР.

Мальчик изъят из семьи и в настоящее время проживает со своей родной тетей, отметили в ведомстве.