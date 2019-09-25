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Глава МВД сообщил, что четверть преступлений в России раскрывают участковые

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев отметил важность работы службы участковых уполномоченных полиции и заявил о необходимости укрепления данных подразделений.

"Хочу отметить, что служба участковых уполномоченных занимает особое место в системе министерства внутренних дел. Ее сотрудники в наибольшей степени реализуют на практике принцип открытости органов внутренних дел. Уже на протяжении ряда лет на долю участковых приходится каждое четвертое раскрытое преступление", - сказал Колокольцев в среду, открывая заседание Общественного совета при МВД РФ.

По его словам, участковые "вносят основной вклад в профилактику правонарушений". Министр отметил, что только в первом полугодии 2019 года благодаря работе этих подразделений МВД удалось почти на 9% сократить бытовые преступления.

"Зачастую по работе участковых судят о полиции в целом. К ним в первую очередь обращаются граждане, рассчитывающие получить защиту и необходимую помощь. Министерство заинтересовано в укреплении кадрового потенциала данной службы", - добавил глава МВД.

Колокольцев также рассказал, что в июле вступил в силу ведомственный приказ, который частично освободил участковых "от избыточных функций". В результате в работе этих подразделений был снижен объем документооборота, пояснил министр.

"Одновременно прекращается практика, когда им (участковым - ИФ) поручается проведение проверок по ряду составов преступлений, в том числе экономической направленности, тяжким и особо тяжким составам", - сказал Колокольцев.

По мнению министра, введение приказа позволит сосредоточить усилия участковых на предупреждении правонарушений и рассмотрении обращений граждан, даст возможность больше времени работать в жилом секторе, осуществлять административный надзор.

Владимир Колокольцев МВД

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