Экс-завуч школы под Пермью, где училась умершая от истощения девочка, осуждена условно

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Краснокамский городской суд в Пермском крае приговорил к двум годам условно бывшего заместителя директора по воспитательной работе школы N3 Краснокамска, где училась умершая от голода девочка, сообщили "Интерфаксу" в приемной суда в среду.

Помимо основного наказания суд назначил ей по делу о халатности двухгодичный испытательный срок.

Утром 16 июля 2018 года жительница Краснокамска обнаружила свою 14-летнюю дочь без сознания и вызвала "скорую", приехавшие врачи констатировали смерть подростка. По версии следствия, школьница умерла виз-за истощения, так как ее мать сознательно ограничивала ее в питании.

В СКР сочли, что бывший замдиректора не приняла меры для предотвращения этой ситуации, не сообщила о проблеме в полицию и не инициировала проверку условий в семье школьницы. Из-за этого социальные службы не смогли вовремя вмешаться в ситуацию.

Матери ребенка предъявлено обвинение по п.п."в,д" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью).