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В Ленобласти закрыли нелегальный мусорный полигон

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Во Всеволожском районе Ленинградской области закрыли нелегальный полигон, принимавший строительные и твердые коммунальные отходы.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства в среду, свалку в окрестностях деревень Янино и Суоранда обнаружили инспекторы Госэконадзора и сотрудники правоохранительных органов. Они проводили проверку, так как местные жители пожаловались на неприятный запах и мусоровозы, которые регулярно ездили по территории населенных пунктов.

Как выяснилось, отходы хранились всего в 500 метрах от жилых домов деревни Янино. По предварительным оценкам, сейчас там находится около 1,5 тыс. кубометров мусора.

Людей, перевозивших и размещавших отходы, привлекли к административной ответственности, четыре мусоровоза были изъяты и отправились на спецстоянку. Теперь Госэконадзор выясняет, кому принадлежит участок, чтобы собственник ликвидировал свалку и привел землю в прежнее состояние.

Ленобласть

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