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На развитие пенсионной системы РФ потратят почти 3 трлн рублей за три года

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Правительство закладывает 8,986 трлн рублей расходов на развитие пенсионной системы в 2020-2022 годах, следует из проекта федерального бюджета.

Пенсионная реформа

В 2020 году на эти цели планируется направить 3,107 трлн рублей, в 2021 году - 3,079 трлн, в 2022 году - 2,800 трлн. В сумме на развитие пенсионной системы в 2020-2022 годах заложено порядка 8,986 трлн рублей.

Между тем, в действующем законе о бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы закладывалось 3,103 трлн (2019), 3,081 трлн (2020) и 2,867 трлн (2021) по годам соответственно, в общей сложности 9,051 трлн рублей.

Таким образом, расходы в 2020 году вырастают по сравнению с плановыми на 26 млрд рублей, в 2021 - на 212 млрд рублей. Однако в третий год трехлетки (2022) в новом бюджете закладывается меньшая на 67 млрд сумма, чем на третий год текущего бюджета (2021).

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