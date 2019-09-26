Мэр Иркутска Бердников решил отказаться от депутатского мандата

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Избранный депутатом думы Иркутска на выборах 8 сентября мэр города Дмитрий Бердников решил отказаться от мандата, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе городской администрации в четверг.

"Такое решение градоначальник принял ввиду изменения регионального законодательства - мэр Иркутска теперь избирается не из числа депутатов думы, в областном центре введен институт сити-менеджера. Дмитрий Викторович (Бердников - ИФ) считает важным остаться на срок полномочий, чтобы завершить начатые проекты", - сказали в пресс-службе.

На сессии Законодательного собрания Иркутской области 18 сентября был принят во втором и окончательном чтении законопроект о введении в Иркутске института сити-менеджера. Теперь мэра будет избирать городская дума не из числа депутатов, как сейчас, а из кандидатов, которых предложит специально созданная комиссия, включающая в свой состав представителей областных властей.

Действующий мэр Иркутска Дмитрий Бердников 8 сентября был избран депутатом городской думы по округу N16. В течение пяти дней после официального извещения об итогах голосования он должен был принять решение - сложить полномочия мэра и забрать депутатский мандат, или отказаться от него. Срок полномочий Бердникова на посту мэра истекает в марте 2020 года.

Прямые выборы мэра Иркутска были отменены в 2015 году, когда депутаты Заксобрания региона внесли соответствующие изменения в областной закон "Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления". Первым мэром, избранным городской думой из числа депутатов, стал действующий градоначальник Бердников.

В октябре 2018 года губернатор Иркутской области Сергей Левченко внес в Законодательное собрание региона проект закона о возвращении прямых выборов мэра Иркутска. В апреле 2019 года в ходе рейтингового голосования на сессии Заксобрания он уступил законопроекту о введении в Иркутске института сити-менеджера.