Газпромбанк стал владельцем площадки для ПМЭФ

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - В Петербурге конгрессный и выставочный центр "Экспофорум", на котором в последние время проводился Петербургский международный экономический форум, оформлен в собственность Газпромбанка и закрытого фонда под его управлением.

С конца августа по 75% в компаниях группы "Экспофорум" владеет комбинированный ЗПИФ "Газпромбанк - коллективный" (под управлением АО "Газпромбанк - Управление активами"), свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс". Информация о пайщиках ЗПИФа, а также о переходе паев от одного собственника другому раскрытию не подлежит.

Речь идет об ООО "ЭФ-Интернэшнл", "Конгресс-арена", "Экспо-Истейт", "Экспо-Отель", "Экспо-Ресурс", "Экспо-Холл". В апреле и мае 2019 года по 25% в этих компаниях было записано на "Газпромбанк-Инвест".

Прежним 100-процентным владельцем этих юрлиц было петербургское АО "Инвестгрупп". ЗАО "Инвестгрупп" было создано в 2007 году, а информация о собственниках юрлица (на тот момент это были физические лица Валентина Дубленникова и Инга Голубко) была доступна только на момент выкупа первичной эмиссии акций, другой информации о совладельцах этого АО в ЕГРЮЛ и других источниках нет.

ЭФ-Интернэшнл - это оператор выставочного комплекса "Ленэкспо" и конгрессно-выставочного центра "Экспофорум" на Пулковских высотах. Он арендует (по договору до 2035 года) площади КВЦ у "Конгресс-Арена" и "Экспо-Холл".

"Конгресс-Арена" и "Экспо-Холл" совместно владеют объектом недвижимости на Петербургском шоссе, дом 64, корпус 1, литера А. Это и есть само здание "ЭкспоФорума" - "конгресс-центр с пассажем и выставочными павильонами" 132,6 тыс. кв. м этажностью от 2 до 8 (в том числе 1 подземный), сообщается в выписке ЕГРН. Кадастровая стоимость объекта - 3,728 млрд рублей.

ООО "Экспо-Отель", как говорится в решениях арбитражных судов, владеет трехзвездочным отелем на Петербургское шоссе, д. 64. По этому адресу и с таким рейтингом расположен Hampton by Hilton St. Petersburg ExpoForum.

Компания "Экспо-Истейт" сдает в аренду площади офисного центра в комплексе "ЭкспоФорума" (адрес - Петербургское шоссе, д. 66), а также в петербургском "Мезон Плаза".

Раньше фонд "Газпромбанк - коллективный" отметился в новостях и существенных фактах как владелец 18,79% акций "Мегафона" с ноября 2017 по март 2019 года.