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Россельхознадзор не пустил в Россию молдавские сливы с плодожоркой

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Инспекторы управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям задержали в МАПП "Новые Юрковичи" партию слив общим весом 20 тонн с личинками опасного вредителя, сообщает пресс-служба ведомства.

Фрукты перевозились автомобилем из Молдавии в Москву.

"От продукции были отобраны пробы и направлены в Брянскую межобластную ветеринарную лабораторию. Результаты исследований подтвердили заражение плодов восточной плодожоркой (Grapholitha molesta Busck)", - говорится в сообщении.

Восточная плодожорка - опасный вредитель, повреждает плоды и побеги почти всех плодовых культур. В районах распространения способна уничтожить от 50% до 100% урожая.

Россельхознадзор

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