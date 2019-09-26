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Инновационные цирки построят в Москве и Петербурге

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Российская государственная цирковая компания планирует построить до 2024 года два новых цирка в Москве и Санкт-Петербурге, сообщил гендиректор Росгосцирка Владимир Шемякин.

По его словам, уже есть проект. "Это будет новый цирк, инновационный, зал сможет трансформироваться в концертный. Для нас это очень важно", - сказал Шемякин во время заседания коллегии Минкультуры РФ в четверг.

Он отметил, что также Росгосцирк на базе центра циркового искусства в Измайлово создает большой творческий кластер, который станет "домом циркового искусства для артистов".

Кроме того, Росгосцирк планирует заключить с цирковыми училищами договоры по целевому набору. По словам Шемякина, это поможет развитию цирков.

"Замкнутость системы тормозит наш бизнес. Мы готовим с цирковым училищем договоры по целевому набору, чтобы студенты знали, куда они пойдут и чем будут заниматься в Росгосцирке", - сказал Шемякин.

Ранее Шемякин был назначен гендиректором Росгосцирка. Представляя концепцию, Шемякин отметил, что планирует продолжать развивать цирковую деятельность в России, основная работа будет направлена на повышение имиджа цирка в стране. Будет организована работа в СМИ и соцсетях, которая поможет развить систему маркетинга. По его мнению, необходимо привлечь специализированные компании к продаже билетов в цирки, так как она сможет делать это эффективнее.

Шемякин также планирует организовать систему депозита для частных прокатчиков. Кроме того, в планах по развитию цирковой компании - сделать 20 новых программ Росгосцирка до 2024 года.

Москва Петербург Росгосцирк

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