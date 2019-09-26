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Депутата новгородской думы Черепанову обсыпали белым порошком на крыльце мэрии

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Новгородская полиция начала проверку по обращению депутата городской думы от партии "Яблоко" Анны Черепановой, которую обсыпали белым порошком у дверей мэрии.

Сообщение от Черепановой поступило в полицию около 9:45 четверга, уточнили в пресс-службе регионального УМВД, Подозреваемых пока нет. Порошок находится на исследовании.

Как рассказала "Интерфаксу" Черепанова, перед заседанием думы на крыльце городской мэрии (дом №4 по улице Большой Власьевской) к ней подбежал неизвестный мужчина и обсыпал ее белым порошком, предположительно - мукой.

"Лицо у нападавшего было открытым, я способна его опознать", - сказала Черепанова.

Она отметила, что не получила травм. Депутат считает, что инцидент связан с ее политической деятельностью.

Великий Новгород Анна Черепанова

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