Умер космонавт Геннадий Манаков

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Герой Советского Союза космонавт Геннадий Манаков скончался в четверг на 70-м году жизни.

"Генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, сотрудники ракетно-космической отрасли, лётчики-космонавты СССР и РФ соболезнуют родным и близким Геннадия Михайловича", - говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации.

"Геннадий Михайлович относился к поколению советских и российских космонавтов, вписавших яркие страницы в славную историю отечественной пилотируемой космонавтики. Всю свою жизнь он посвятил делу космонавтики и авиации, передавая свой богатый опыт молодому поколению", - отметили в "Роскосмосе".

Свой первый космический полет Манаков совершил в 1990 году. Впервые в истории отечественной космонавтики Манаков в ручном режиме пристыковал грузовой корабль "Прогресс М-16" к станции "Мир".

В 1993 году он совершил второй космический полет, в ходе которого совершил два выхода в открытый космос. В 1996 году Манаков выбыл из отряда космонавтов и был назначен начальником 32-го отдела (по обеспечению жизнедеятельности космонавтов в особых условиях) 3-го управления, с 1997 года по 2000 год был начальником 2-го управления Центра подготовки космонавтов имени Гагарина. В июле 2000 года приказом министра обороны РФ уволен в запас.