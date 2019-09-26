Поиск

Умер космонавт Геннадий Манаков

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Герой Советского Союза космонавт Геннадий Манаков скончался в четверг на 70-м году жизни.

"Генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, сотрудники ракетно-космической отрасли, лётчики-космонавты СССР и РФ соболезнуют родным и близким Геннадия Михайловича", - говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации.

"Геннадий Михайлович относился к поколению советских и российских космонавтов, вписавших яркие страницы в славную историю отечественной пилотируемой космонавтики. Всю свою жизнь он посвятил делу космонавтики и авиации, передавая свой богатый опыт молодому поколению", - отметили в "Роскосмосе".

Свой первый космический полет Манаков совершил в 1990 году. Впервые в истории отечественной космонавтики Манаков в ручном режиме пристыковал грузовой корабль "Прогресс М-16" к станции "Мир".

В 1993 году он совершил второй космический полет, в ходе которого совершил два выхода в открытый космос. В 1996 году Манаков выбыл из отряда космонавтов и был назначен начальником 32-го отдела (по обеспечению жизнедеятельности космонавтов в особых условиях) 3-го управления, с 1997 года по 2000 год был начальником 2-го управления Центра подготовки космонавтов имени Гагарина. В июле 2000 года приказом министра обороны РФ уволен в запас.

Геннадий Манаков

Новости

Что произошло за день: четверг, 26 сентября

Курение подпадет под категорию "открытое горение" и будет запрещено на балконах

Курение подпадет под категорию "открытое горение" и будет запрещено на балконах

Басманный суд арестовал подозреваемых в похищении и убийстве раменского депутата

На базе ВМФ в Тартусе открыт судоремонтный комплекс

На базе ВМФ в Тартусе открыт судоремонтный комплекс

В РПЦ предложили альтернативу легализации многоженства

Космические войска приняли на управление новый спутник Минобороны РФ

Космические войска приняли на управление новый спутник Минобороны РФ

Администрацию столицы Калмыкии возглавил экс-глава ДНР

Администрацию столицы Калмыкии возглавил экс-глава ДНР

Финансирование СМИ из бюджета предложено увеличить на треть

Финансирование СМИ из бюджета предложено увеличить на треть

Володин возмутился полупустым залом при рассмотрении Госдумой закона о бюджете

Дело Baring Vostok

Орешкин пришел на первую встречу Baring Vostok с инвесторами без участия Калви

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');