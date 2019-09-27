Ученые из Барнаула разработали "рецепт" съедобной посуды

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Посуду из съедобного растения - люпина - изобрели ученые двух вузов в Барнауле, сообщили агентству "Интерфакс" в управлении печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

"Тарелки, которые можно будет съесть, придумали сотрудники Алтайского государственного университета совместно с учеными Алтайского государственного технического университета. Для изготовления такой посуды используется люпин - это род растений из семейства бобовых. Является источником белка, не содержит глютена, фитогормонов, аминокислотный состав оптимально сбалансирован", - сказали в управлении.

Там отметили, что производиться будет посуда на базе местной компании, которая занимается разработкой технологий глубокой переработки люпина для пищевых и медицинских целей. После переработки образуются отходы, которые можно использовать дальше. И в этой связи решено развить идею по производству биоразлагаемой съедобной посуды. Компания реализует свои проекты на гранты Фонда содействия инновациям, общая сумма которых составляет 2,5 млн рублей.

"Идея разработать технологию глубокой переработки зерна люпина возникла два года назад. В мире производство съедобной биоразлагаемой посуды уже получило широкое распространение. Задача алтайских специалистов - создать такие технологии в России и в регионе", - подчеркнул собеседник агентства.