Следователи заставили компанию в Воронеже заплатить более 35 млн рублей налогов

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы в Воронеже в ходе уголовного дела возвратили в бюджет РФ 35 млн рублей налогов и пеней, от уплаты которых пыталась уклониться строительная компания, сообщает управление Следственного комитета РФ (СКР) по региону в пятницу.

Установлено, что в 2015 году руководитель организации, занимающейся строительством автомобильных дорог, внес ложные сведения в налоговые декларации по НДС. В результате компания уклонилась от уплаты налогов на сумму более 25 млн рублей.

Против руководителя фирмы было возбуждено дело по ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).

Отмечается, что подозреваемый в ходе предварительного следствия возместил ущерб, причиненный бюджету. У учетом пени он выплатил более 35 млн рублей. В настоящее время уголовное дело против него прекращено.