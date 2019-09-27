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СКР начал проверку после смерти трехлетнего ребенка от менингита в Великом Устюге

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В Великом Устюге трехлетний мальчик умер в больнице, по предварительным данным, от менингококковой инфекции, сообщил "Интерфаксу" источник в администрации Вологодской области. Следственный комитет начал проверку по сообщениями СМИ об этом случае.

"Ребенок поступил в больницу в тяжелом состоянии. Были проведены все необходимые лечебные и лечебно-диагностические мероприятия, но состояние ребенка ухудшалось, заболевание прогрессировало", - сказал собеседник агентства.

Мальчика доставили в больницу 26 сентября, он умер после четырех часов лечения в реанимации, сообщили "Городу Во" источники из системы здравоохранения области и Великоустюгского района. По их словам, заболевание развивалось молниеносно. По факту начато эпидемиологическое расследование. Детям в детсадовской группе, куда ходил мальчик, начали давать антибиотики.

Следователи Великоустюгского межрайонного отдела СКР проверят, что привело к смерти ребенка, и дадут этим событиям юридическую оценку.

Великий Устюг Вологодская область СКР

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