"Газпром нефть" заинтересовалась синтезом алмазов из газа

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - ООО "Газпромнефть-НТЦ" (входит в "Газпром нефть") объявило тендер на проведение научно-технического исследования процессов превращения газа в твердый продукт, сообщается в материалах компании.

В числе возможных продуктов из газа планируется изучить: синтетические алмазы, структурированный углерод, синтез газа, водород, твердые синтетические углеводороды. Также будут изучаться теплоизоляционные материалы, волокнистые плиты и маты, ячеистые полимерные материалы, наполнители для стройматериалов, облицовка.

"Газпром нефть" заказывает моделирование мобильной опытной установки по получению твердых синтетических материалов с использованием углеводородного газа. Эту установку планируется использовать на новых активах компании. Предлагается, что при необходимости установку можно будет передислоцировать.

Победителю тендера также необходимо будет изучить рынок твердых синтетических материалов России, включая объемы и потребность в них в регионах деятельности компании с горизонтом планирования на 10 лет вперед.

"Газпром нефть" рассчитывает, что заказчик выполнит анализ на базе последних достижений науки и техники из российских и зарубежных источников информации.

На сегодняшний день синтетические алмазы производят из графита (технология HPHT, high pressure high temperature) и газа (метана и водорода, технология CVD, Chemical vapor deposition). Более 90% выпускаемых синтетических кристаллов (lab-grown) являются техническими и используются в промышленности, доля ювелирных lab grown пока невелика и не превышает 2% от мирового рынка алмазов в денежном выражении. По стоимости ювелирная синтетика дешевле на 70-80%.