Субсидии парламентским СМИ предложили увеличить до 850 млн руб. в 2020 году

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Минфин РФ предлагает увеличить государственное финансирование парламентских СМИ (газеты и двух телеканалов) на 19% в следующем году. Это следует из проекта бюджета, опубликованного Минфином для общественного обсуждения.

Из государственного бюджета выделяются субсидии на деятельность трех парламентских средств массовой информации - АНО "Редакции телеканала Совета федерации", АНО ""Редакция Парламентского телевидения Государственной Думы" и АНО "Парламентская газета".

В проекте федерального бюджета на 2020 год, предложенном Минфином на общественное обсуждение, на субсидии этим трем парламентским СМИ предлагается выделить почти 850 млн рублей, что на 19% больше бюджетных субсидий этого года (715 млн руб.) и на 12.5% превышает субсидии, предусмотренные на эти цели в 2020 году в действующей версии закона о бюджете.

Телеканал Совета Федерации "Вместе.рф" вещает с 2013 года, включен в пакеты телевидения операторов "Ростелеком", "Триколор ТВ", "МТС", "Онлайм" и других, его среднемесячный охват - 3,9 млн человек, говорится на сайте телеканала.

Телеканал Госдумы "Дума-ТВ" вещает с 2018 года, в основном, в интернете, у его канала на Youtube 8,8 тыс. подписчиков, у сайта телеканала около 230 тысяч посетителей в месяц.

"Парламентская газета" выходит еженедельно тиражом не менее 60 тысяч экземпляров, сказано на ее сайте.

Проект закона "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" опубликован Минфином на портале regulation.gov.ru для независимой антикоррупционной экспертизы и общественного обсуждения, которое продлится до 1 октября.